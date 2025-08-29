30 Ağustos noterler açık mı sorusu, resmi tatilin Cumartesi gününe denk gelmesiyle daha da önem kazandı. Hafta sonu işlemlerini aksatmamak isteyenler, 30 Ağustos Cumartesi günü noter hizmetlerinin devam edip etmediğini araştırıyor. Peki, 30 Ağustos'ta noterler hizmet verecek mi?

30 AĞUSTOS NOTERLER AÇIK MI?

Türkiye Noterler Birliği'nden alınan bilgilere göre noterlerin Cumartesi günü kapalı olması dolayısıyla en erken işlem Pazar günü saat 09.00 itibariyle noterliklerde gerçekleştirilebilecek. Nöbetçi noterlikleri aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Noter işlemleri yalnızca resmi tatil olmayan günlerde yapılabildiği için, bu özel günde hiçbir noter hizmet vermeyecek.