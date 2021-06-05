3 yıldır iş makinesi hidroliğinin üzerine yuva kuruyorlar
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3 yıldır iş makinesi hidroliğinin üzerine yuva kuruyorlar

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Haberler | Güncel

3 yıldır iş makinesi hidroliğinin üzerine yuva kuruyorlar Erzurum'un Oltu ilçesindeki beton santralinde kepçe operatörü olarak çalışan Remzi Öztürk tarafından kullanılan kepçenin hidrolik tankının üzerinde kuyruk sallayan kuşu üç yıldır yuvasını kepçe içerisine yapıyor ve 5 yavrusunu da...

3 yıldır iş makinesi hidroliğinin üzerine yuva kuruyorlar

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesindeki beton santralinde kepçe operatörü olarak çalışan Remzi Öztürk tarafından kullanılan kepçenin hidrolik tankının üzerinde kuyruk sallayan kuşu üç yıldır yuvasını kepçe içerisine yapıyor ve 5 yavrusunu da burada büyütüyor.

Remzi Öztürk, çalışırken yuvaya yem getiren kuşu görünce iş makinesini durduruyor. Anne kuş yavrularını doyurduktan sonra Öztürk çalışmasını sürdürüyor. Kepçe operatörü Remzi Öztürk, çalışırken çok dikkat ettiğini söyledi. Kepçe ile santralin dışına çıkmadığını hatırlatan Öztürk, "Kuş, sürekli kepçeyi takip ediyor yakın mesafelerde beninle geliyor ama uzak gidince gelmiyor. Yavru kuşların sağlık durumları çok iyi. Her geçen gün biraz daha büyüyorlar. Onlara çok alıştım. Uçup giderlerse buruk bir sevinç yaşayacağım" dedi.

3 yıldır iş makinesi hidroliğinin üzerine yuva kuruyorlar
3 yıldır iş makinesi hidroliğinin üzerine yuva kuruyorlar
3 yıldır iş makinesi hidroliğinin üzerine yuva kuruyorlar
3 yıldır iş makinesi hidroliğinin üzerine yuva kuruyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın

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