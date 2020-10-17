3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı
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3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı

17.10.2020 07:59 | Son Güncelleme: 17.10.2020 08:09

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, dün akşam yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile nişanlandı. Nişandan bir kareyi paylaşan İdo Tatlıses, "Aldık gitti" diyerek müjdeli haberi verdi. Çiftin ilk nişan pozu ise sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılan görsellerden biri oldu.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 3 yıldır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile aile arasında yapılan törenle nişanlandı. Sade bir törenle nişanlanan çiftin nişan yüzüklerini de İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses taktı.

"ALDIK GİTTİ"

Nişandan bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan anne Derya Tuna "Artık bir oğlum ve bir kızım var. Ailemize hoş geldin güzel kızım" dedi. Eğlenceli halleriyle bilinen Yasemin Şefkatli ise nişan yüzüklerini gösterdikleri fotoğrafı "Verdiler gitti" notuyla paylaşırken İdo Tatlıses de "Aldık gitti" ifadelerini kullandı.

3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı

İLK POZLARI OLAY OLDU

Çiftin verdikleri samimi poz takipçilerinden de tam not aldı. Şefkatli ve Tatlıses'in ilk nişan pozu sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı
3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı
3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı
3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı
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