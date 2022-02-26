3 yıl önceki videosu gündem oldu! Ceylan Ertem'den çok konuşulacak itiraf: Bir kadınla ilişki yaşamayı istiyorum

Geçtiğimiz haftalarda bir kadın hayranı tarafından yıllardır tacize uğradığını söyleyerek yasal yollara başvuracağını söyleyen Ceylan Ertem, bu sefer de 3 yıl önce verdiği bir röportajından dolayı gündem oldu.

"BİR KADINLA İLİŞKİ YAŞAMAYI ÇOK İSTERDİM"

Ertem, Mecra Teras isimli programda "Şarkılarının hepsi kadından erkeğe yazılan şarkılar mı? Yoksa kadının kadına yazdığı bir şarkı var mı? sorusu üzerine "Hayalimde bir kadın canlandırıp Nilüfer şarkımı yazdım. O kadına aşığım ve şimdi o kadına şarkı yazıyorum diye düşündüm. Hepimizin içinde kadınları arzulayan bir yan var. Bunu kimse inkar etmesin. Kadınları da erkekleri de çok seviyorum. Allah'tan tek isteğim. Bir gün bir kadınla aşk yaşamak. Ama hala erkekleri çok seviyorum. Oradan vazgeçemedim. Bir kadınla ilişki yaşamayı çok isterdim. Türk kadınlarının çok güzel olduğunu düşünüyorum" diyor.

Ceylan Ertem'in bu videosunun 3 sene sonra neden yeniden gündeme geldiği ise bilinmiyor.

SAPLANTILI KADIN HAYRANINDAN İSYAN ETMİŞTİ

41 yaşındaki Ceylan Ertem, şubat ayının başında Twitter hesabından bir paylaşım yaparak yıllardır bir kadın hayranı tarafından takip edildiğini anlatmıştı. Kadın hayranının kendisiyle birlikte olmak için cinsiyet değiştirdiğini söyleyen Ertem, "Tedirgin oluyorum, kalbim hızla çarpıyor. Savcılığa gidip şikayetçi olacağım" demişti.