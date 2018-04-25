3. Yerel Tohum Buluşmaları Şanlıurfa" Etkinliği - Emine Erdoğan, Fidan Dikti
- "3. Yerel Tohum Buluşmaları Şanlıurfa" etkinliği Emine Erdoğan'ın fidan dikiminden görüntü ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, GAPTAEM Talat Demirören Araştırma İstasyonu'nda düzenlenen "3. Yerel Tohum Buluşmaları Şanlıurfa" etkinliğine katıldı.
- "3. Yerel Tohum Buluşmaları Şanlıurfa" etkinliği
Emine Erdoğan'ın fidan dikiminden görüntü ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, GAPTAEM Talat Demirören Araştırma İstasyonu'nda düzenlenen "3. Yerel Tohum Buluşmaları Şanlıurfa" etkinliğine katıldı. Emine Erdoğan, etkinlik alanında yeni dikilen bir fideye can suyunu verdi.