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3 yaşındaki yeğenine sigara içiren amca gözaltına alındı
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3 yaşındaki yeğenine sigara içiren amca gözaltına alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, 3 yaşındaki yeğenine sigara içirtip görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Tepki toplayan görüntülerin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce yapılan suç duyurusunun ardından amca, polis ekiplerince gözaltına alındı.

08.07.2020 19:04 | Son Güncelleme: 08.07.2020 19:17

Sosyal medya hesabı üzerinden dün yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzeni Z.E.K'ye zorla sigara içirmeye çalışan Betül A.'nın (19) ardından Mardin'in Kızıltepe ilçesinde benzer olay meydana geldi.

Kızıltepe'de oturan Mehmet K., sosyal medya hesabında 3 yaşındaki yeğenine sigara içirdiği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. O görüntüleri daha sonra sosyal medya hesabından paylaşan Mehmet K.'ye kullanıcılar tepki gösterdi.

AMCA GÖZALTINA ALINDI

Tepkiler üzerine Mardin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce yapılan suç duyurusuyla polis ekiplerince harekete geçildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Mehmet K., gözaltına alındı. Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Mehmet K.'nin sorgusu sürüyor.

3 yaşındaki yeğenine sigara içiren amca gözaltına alındı
3 yaşındaki yeğenine sigara içiren amca gözaltına alındı
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