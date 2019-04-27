3. Uluslararası Ezogelin Yöresel Bebek Çalıştayı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Ezogelin Bebek Çalıştayı kapsamında bez bebek sergisi açıldı.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Müzeler ve Kütüphane Şube Müdürlüğüne bağlı Oyun ve Oyuncak Müzesi bahçesinde 25-27 Nisan tarihlerinde 35 bez bebek sanatçısının katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay sonunda yapılan bez bebekler sergilendi.



Sergide yurt içi ve yurt dışından getirilen bez bebekler de beğeniye sunuldu.



Serginin açılışını Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hülya Yıldız, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Sarıyıldız ve Nurel Enver Taner Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hatice Kutsal yaptı.



Etkinlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu da gösteri sundu.

Kaynak: AA