3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışı (3)
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3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışı (3)

Salondan ve katılımcılardan görüntüler Filistin Gençlik ve Spor Bakanı Jibril Rajoub 'un konuşması Mali Gençlik ve Spor Bakanı Arouna Modibo Toure'nun konuşması Somali Gençlik ve Spor Bakanı Khadijo Mohamed Diriye'nin konuşmasıANTALYA - Dünya Etnospor Konfederasyonunca "Geleneksel Sporların...

22.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:44
3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışı (3)

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

Gençlik ve Bakanı Jibril Rajoub 'un konuşması

Mali Gençlik ve Spor Bakanı Arouna Modibo Toure'nun konuşması

Gençlik ve Spor Bakanı Khadijo Mohamed Diriye'nin konuşması

ANTALYA - Dünya Etnospor Konfederasyonunca "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm merkezindeki bir otelde başladı. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışı (3)
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