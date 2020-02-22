3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışı (3)
Salondan ve katılımcılardan görüntüler Filistin Gençlik ve Spor Bakanı Jibril Rajoub 'un konuşması Mali Gençlik ve Spor Bakanı Arouna Modibo Toure'nun konuşması Somali Gençlik ve Spor Bakanı Khadijo Mohamed Diriye'nin konuşmasıANTALYA - Dünya Etnospor Konfederasyonunca "Geleneksel Sporların...
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
Filistin Gençlik ve Spor Bakanı Jibril Rajoub 'un konuşması
Mali Gençlik ve Spor Bakanı Arouna Modibo Toure'nun konuşması
Somali Gençlik ve Spor Bakanı Khadijo Mohamed Diriye'nin konuşması
ANTALYA - Dünya Etnospor Konfederasyonunca "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm merkezindeki bir otelde başladı. (3)