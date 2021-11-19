3. Ulusal Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Başladı

ISPARTA (Habermetre) - Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Ulusal Sağlık Hizmetleri Sempozyumu'nun açılış programı gerçekleştirildi. Programa Vali Ömer Seymenoğlu, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, SDÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Koşar ve akademisyenler katıldı.

Sempozyumda Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Hekimlik, Eczacılık, Hemşirelik, Ebelik, Çok Disiplinli Sağlık Bilimleri ve sağlıkla ilgili çok disiplinli bilimler ile sağlıkla ilgili diğer tüm çalışmaların ele alınması amaçlanıyor. İki gün sürecek sempozyumda sağlık başta olmak üzere tüm disiplinleri kapsayacak doğrultuda oturumlar düzenlenecek. Karma yöntemle düzenlenen sempozyuma yüz yüze ve çevrimiçi olarak yurt içi ve yurt dışından alanında uzman onlarca bilim insanı katkı sağlıyor.

Açılış konuşmasında Isparta'nın sağlık şehri olduğuna vurgu yapan Vali Seymenoğlu "Sağlık Isparta için çok önemli. Biz şu iddiadayız; Isparta bölgemizin sağlık üssüdür. Bu iddiamızın arkasında durmak için bu tür sempozyumlarda elimizden geldiğince yer almaya gayret gösteriyoruz. Biraz önce Rektör Hocamız altını çizerek söyledi. Tıp Fakültemiz gerek eğitimde akredite olmasıyla gerek geçmişten bugüne bir bilim kültürünü taşıyor olmasıyla ve bu kültürünü de gelecek kuşaklara aktarıyor olmasıyla önemli bir kurumumuz. Isparta'da bir avantajımız daha var. Şehir Hastanesi gibi önemli bir sağlık tesisine sahibiz. Şehir hastanemiz, sağlık kuruluşları için uluslararası derecelendirme yapan Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu tarafından, en yüksek kalite derecesi olan 7. seviye ile ödüllendirildi. Bu da sağlıktaki başarımızı ve iddiamızı daha da güçlendirdi. Böyle sempozyumlarla bu gücümüzü daha da artıracağımıza inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet