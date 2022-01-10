3'ü üniversiteli kız öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada, hız kadranı 230'da takılı kalmış (2)

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Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel
TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDIÇanakkale'nin Biga ilçesinde, 5 kişinin hayatını kaybettiği otomobilin çarptığı TIR'ın sürücüsü Taha Kurtoğlu, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
ÇANAKKALE (DHA) - TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 5 kişinin hayatını kaybettiği otomobilin çarptığı TIR'ın sürücüsü Taha Kurtoğlu, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Taha Kurtoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mustafa SUİÇMEZ- Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale),
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Son Dakika Haberleri
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