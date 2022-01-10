3'ü üniversiteli kız öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada, hız kadranı 230'da takılı kalmış (2) - Haberler
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3'ü üniversiteli kız öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada, hız kadranı 230'da takılı kalmış (2)

3'ü üniversiteli kız öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada, hız kadranı 230'da takılı kalmış (2)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel

TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDIÇanakkale'nin Biga ilçesinde, 5 kişinin hayatını kaybettiği otomobilin çarptığı TIR'ın sürücüsü Taha Kurtoğlu, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

ÇANAKKALE (DHA) - TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 5 kişinin hayatını kaybettiği otomobilin çarptığı TIR'ın sürücüsü Taha Kurtoğlu, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Taha Kurtoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafa SUİÇMEZ- Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale),


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Son Dakika Haberleri

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