3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Teslim olanlar arasında, 30 yıldır örgütün içinde olan terörist de var.