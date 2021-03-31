3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Teslim olanlar arasında, 30 yıldır örgütün içinde olan terörist de var.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütünde çözülme devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.
ARALARINDA 30 YILLIK TERÖRİST DE VAR
Teslim olan örgüt mensuplarının 1991 ve 2020 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
İKNA YOLUYLA TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 39 OLDU
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 39'a yükseldi.