3'te 3 Tarih yarışması başvuru nasıl yapılır? 3'te 3 Tarih başvuru formu doldur! Başvuru formu linki!
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3'te 3 Tarih yarışması başvuru nasıl yapılır? 3'te 3 Tarih başvuru formu doldur! Başvuru formu linki!

11.02.2021 23:02 | Son Güncelleme: 11.02.2021 23:05
3'te 3 Tarih yarışması başvuru nasıl yapılır? 3'te 3 Tarih başvuru formu doldur! Başvuru formu linki!

TRT 1'in sevilen tarih yarışması 3'te 3 Tarih bugün ekranlara geldi. Yarışmanın ardından vatandaşlar 3'te 3 tarihe nasıl başvuru yapılır merak etti. Peki, 3'te 3 Tarih yarışmasına nereden başvuru yapılır? Başvuru formu linki!

3'te 3 Tarih yarışması başvuru nasıl yapılır? 3'te 3 Tarih başvuru formu doldur! Başvuru formu linki! 3'te 3 Tarih yarışması Whatsapp başvuru linki var mı? 3'te 3 Tarih whatsapp başvuru formu nedir?

3'TE 3 TARİH YARIŞMASI NEDİR?

Türkiye'nin bilgi yarışması "3'TE 3" TRT 1'de kazandırmaya devam ediyor. Türkiye'nin yerli ve özgün bilgi yarışması "3'TE 3" te bilgiyle yarışacak bilgiyle kazanacaksınız. Kazanmak için yapmanız gereken tek şey üç soruyu art arda doğru cevaplayarak 3'te 3 yapmak. "3'TE 3" te sorular da üç şıktan oluşuyor. Her üç soruda bir kez "Bir şıkkı ele" jokerini kullanarak Prof. Dr. Tufan Gündüz'den yardım alabilirsiniz. Böylece kalan iki şıkla doğru cevaba bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Ayrıca her 3'te 3 yaptığınızda "Tamam" diyerek kazandığınız ödülle yarışmadan ayrılabilir veya "Devam" diyerek daha yüksek ödüller için yarışmaya devam edebilirsiniz. Tüm soruları doğru cevapladığınızda kazanacağınız büyük ödülümüz ise tam 500 bin lira. "Tarih Sahnesi" sorularıyla şanlı tarihimizden ve dünya tarihinden önemli şahsiyetlerin canlandırıldığı, tarihten sinemaya, coğrafyadan edebiyata, spordan fen bilimlerine birçok alandan soruların yer aldığı "3'TE 3 Bilgi Yarışması" na katılmak için www.3te3.tv adresinden başvuru yapabilirsiniz.

3'TE 3 TARİH YARIŞMASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yarışmaya başvuru yapmak için https://www.3te3.tv/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Sitede yer alan başvuru formunu doldurarak yarışmaya başvurunuzu yapabilirsiniz.

3'TE 3 TARİH BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ...

3'te 3 Tarih yarışması başvuru nasıl yapılır? 3'te 3 Tarih başvuru formu doldur! Başvuru formu linki!

3'TE 3 TARİH SUNUCUSU KİMDİR?

3'te 3 Tarih programını Pelin Çift sunmaktadır.

3'TE 3 TARİH YARIŞMASI KURALLARI NELERDİR?

3'te 3, her biri 3 şıklı 18 sorudan oluşur. Yarışmacının hedefi art arda üç soruya doğru cevap vererek 500.000 liralık büyük ödüle ulaşmaktır. Yarışmacıya doğru cevapladığı her 3 sorunun ardından "tamam mı devam mı" sorusu sorulur. "Tamam" diyen yarışmacı doğru cevapladığı son sorunun ödül miktarını alarak yarışmaya veda eder. "Devam" diyen yarışmacı ise daha yüksek bir ödül miktarına ulaşmak için yarışmaya devam eder.

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