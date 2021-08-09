3'te 3 programında büyük ödül kıl payı kaçtı! Atatürk'ün treninin adını bilmeyen yarışmacı, finalde elendi

Dün akşam TRT1 ekranlarında yayınlanan 3'te 3 programında 50 bin TL'lik final sorusuna gelen yarışmacı, Atatürk'ün yıllarca kullandığı trenin adını bilemediği için yarışmaya veda etti.

Pelin Çift'in sunduğu TRT 1'in sevilen yerli bilgi yarışması "3 TE 3" yeni sezonunda izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Prof. Dr. Tufan Gündüz'ün yorumları ve yarışmacılara yaptığı yardımlarla renk kattığı programın dün akşam yayınlanan bölümünde bir yarışmacı 50 bin TL'lik büyük ödülü kıl payı kaçırdı.

ATATÜRK'ÜN TRENİNİN ADINI BİLEMEYİNCE ÖDÜLE VEDA ETTİ

Fen bilgisi öğretmeni Ahmet Çelik, peş peşe sorulara doğru cevap vererek final turuna yükseldi. 50 bin TL'lik final turuna gelen yarışmacı üçlemedeki son soruda zor anlar yaşadı. Büyük ödülü kazanmak için son soruya gelen yarışmacı, 50.000 lira değerindeki soruya kadar ilerledi.

50 bin TL değerindeki üçlemenin son sorusunda "Atatürk'ün, 1935'ten vefatına kadar yurt gezilerinde kullandığı trenin adı nedir?" sorusu ile karşılaşarak soruya yanlış cevap verdi. Doğru cevap şıkkı "Beyaz Tren" olan soruya, "Mavi Tren" yanıtını veren Çelik, yarışmaya veda etti.