3 şehidimizin kanı yerde kalmadı! 2 günde 20 terörist etkisiz hale getirildi

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri bugün Tarım ve Orman, Adalet ile Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmeleri ile sürüyor.

İKİ GÜNDE 20 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesine dair Hulusi Akar, Genel Kurul'da milletvekillerine seslendi. Bakan Akar, konuşmasında, "Pençe Yıldırım Harekatı Bölgesinde 3 askerimiz şehit edildi. Havadan ve karadan dün MİT ile koordineli şekilde başlattığımız operasyonlarla dün 6, bugün 14 olmak üzere bugün 20 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık bırakmayacağız. Bu yıl içinde 2 bin 619 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

"ASKERİ FABRİKANIN SATIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Hulusi Akar, "Askeri fabrikanın ve arsasının satışı asla söz konusu değildir. Fabrikada 6 fırtına obüsü ve 1 adet Altay tank prototipi üretilmiştir." dedi.

ABD İLE F-35 KRİZİ

Konuşmasında F-35 konusuna değinen Bakan Akar, "F-35 konusunda tüm sorumluluklarımızı yerine getirmemize rağmen F-35 alımları reddedilmiştir. ABD ile yapılan görüşmelerin olumlu gelişmesini bekliyoruz. F-35 konusunda ABD'nin tavrı olumsuz olması durumunda Türkiye zorunlu ve tabii olarak başka seçenekleri değerlendirmek zorunda kalacaktır." sözlerini sarf etti.