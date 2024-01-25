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Zorla girdiği evde kadını yaralayıp kızını öldürmüştü! Altından yasak aşk çıktı

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İzmir'de dün Levend M. zorla girdiği evde eski sevgilisi Suzan E.'yi bıçaklayıp kadının 12 yaşındaki kızını öldürdü. Olayın ardından kaçan zanlı yakalanırken, Levend M.'nin bir süre ilişki yaşadığı arkadaşının eşi Suzan E.'nin ilişkiyi devam ettirmek istememesi üzerine olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Suriye uyruklu Levend M. (30), demir kapı camını kırarak girdiği evde Suzan E.'yi (34) bıçakla ağır yaralayıp, kızı Behiye E.'yi (12) ise öldürdü. Olayın ardından kaçan Levend M.'nin bir süre ilişki yaşadığı arkadaşının eşi Suzan E.'nin, bu durumu devam ettirmek istememesi üzerine olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Zorla girdiği evde kadını yaralayıp kızını öldürmüştü! Altından yasak aşk çıktı

EVE ZORLA GİRİP DEHŞET SAÇTI

Dün sabah saat 10.30 sıralarında, Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta Suriye uyruklu Levend M., demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evde bulunan Suzan E.'yi yüz ve kolundan 7 bıçak darbesiyle yaraladı. Saldırgan ardından da Suzan E.'nin kızı Behiye E.'yi boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayıp kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne- kız, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zorla girdiği evde kadını yaralayıp kızını öldürmüştü! Altından yasak aşk çıktı

KÜÇÜK KIZ YAŞAMINI YİTİRDİ

Tedaviye alınan yaralılardan Behiye E., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, annesinin tedavisi ise sürüyor. Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kaçan Levent M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın ardından kaçan Levend M.'nin bir süre ilişki yaşadığı arkadaşının eşi Suzan E.'nin, bu durumu devam ettirmek istememesi üzerine olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.Katil zanlısı akşam saatlerinde gizlendiği evde suç aletiyle birlikte yakalandı

Zorla girdiği evde kadını yaralayıp kızını öldürmüştü! Altından yasak aşk çıktı

Kaynak: Haberler.com / Gözde Nur Bayar - 3.Sayfa

Karabağlar İzmir 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

SMMM:

HÜKÜMETİN MÜLTECİ POLİTİKASININ ESERİ.

72
8
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Ahmet ÇALIŞKAN:

suriyeli

53
12
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Ramazan Kus54:

Cezalar arttırılmalı Bu nedir ya zina tekrar yasak olmalı insan öldürmenin hiçbir bahanesi yok hadi diyelim eve girdin yanlış bir ilişki yaşadın çocuk öldürmek ne demek ya.....

40
4
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balabey aziz:

İçerde icabına bakarlar. Çocuk öldürmek neymiş görür pislik

8
0
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ayşe kart :

Vahşetin bu kadar artmasını ben insanların akıl sağlığının giderek bozulduğuna bağlıyorum.İnsanlığın geldiği nokta bu.

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0
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