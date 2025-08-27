Zonguldak'taki Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü

Zonguldak'ta ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre öğlen saatlerinde Mithatpaşa Mahallesindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK