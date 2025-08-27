Zonguldak'taki Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü

Zonguldak'taki Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve polis inceleme başlattı.

Zonguldak'ta ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre öğlen saatlerinde Mithatpaşa Mahallesindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hükümet 81 ilde düğmeye bastı, yeni sığınaklar inşa edilecek

Hükümet düğmeye bastı, 81 ilde sığınaklar inşa edilecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Afra Saraçoğlu'nun performansı Brezilya'da üniversitelerde ders konusu oldu!

Afra Saraçoğlu'nun performansı Brezilya'da üniversitelerde ders konusu oldu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.