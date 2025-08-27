Zonguldak'taki Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü
Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve polis inceleme başlattı.
Edinilen bilgiye göre öğlen saatlerinde Mithatpaşa Mahallesindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK
