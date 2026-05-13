Zonguldak'ta minibüs altında kalan kadını vatandaşlar kurtardı

Zonguldak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki kadının minibüsün altında kaldığı ve vatandaşların aracı iterek kurtardığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Zonguldak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki kadının minibüsün altında kaldığı ve vatandaşların aracı iterek kurtardığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazayı gören vatandaşların yaşadığı büyük panik ve yardıma koştuğu anlar dikkat çekti.

Olay, Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi mevkiinde meydana gelmişti. S.U. idaresindeki 67 M 0139 plakalı minibüsün yolun karşısına geçmek isteyen B.A.'ya (69) çarptığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Başka bir aracın kamerası tarafından kaydedilen görüntüler, yaşanan can pazarını gözler önüne serdi. Kamera kayıtlarında çarpmanın etkisiyle yere savrularak tekerleğin altında sıkışan B.A.'yı gören çevredeki insanların büyük bir telaşla olay yerine akın ettiği görülüyor. Saniyeler içinde toplanan kalabalığın yaşadığı şok ve panik kameraya yansırken, vatandaşların hep birlikte minibüsü iterek kadını tekerleğin altından çıkarma çabası saniye saniye kaydedildi.

"Anneme benzetince heyecanla koştum"

Gürültüyü duyunca pencereden baktığını ifade eden Ertan Hamzaçebi, "Annem sandım. Heyecanlandım. Koşarak yardıma gittim. Vatandaşlarla aracı iterek çıkarttık. Parmaklarını oynatıyordu. Kurtarınca sağlık ekipleri müdahale etti" diye konuştu.

Vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkarılan B.A., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Sağ ayağında kırık tespit edilen kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmiş, minibüs sürücüsü S.U. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
