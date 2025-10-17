Haberler

Zonguldak'ta Zorla Kürtaj İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı

Zonguldak'ta Zorla Kürtaj İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta 27 yaşındaki C.K.'ya yapılan kürtaj sonrası 2 kadın doğum doktoru ve bir tıbbi sekreter gözaltına alındı. C.K., zorla kürtaj yapıldığı iddiasında bulunarak, doktorlar ve erkek arkadaşı M.A. hakkında şikayette bulundu. Soruşturma sürüyor.

Zonguldak'ta 27 yaşındaki kadına yapılan kürtajla ilgili 2 kadın doğum doktoru ile 1 tıbbi sekreter hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 2 doktor, sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık bir yıl önce C.K. (27), sevgilisi olduğu iddia edilen M.A.'dan hamile kaldı. İlk olarak Dr. Murat B. tarafından kürtaj işlemi için muayene edilen ve işlemin ardından sağlık sorunları yaşayan C.K., daha sonra Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Uzm. Dr. Ferhat T.'ye başvurdu. İddialara göre önceki müdahaleye bağlı gelişen sağlık sorunları nedeniyle yeniden müdahale gerçekleştirildi. Yaklaşık 6 ay sonra C.K., zorla kürtaj yapıldığı iddiasıyla ihbarda bulunarak, erkek arkadaşı M.A. ve doktorlar hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma kapsamında çalışma başlatan Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Zonguldak'ta özel bir hastanede görevli olduğu öğrenilen tıbbi sekreter H.K. ile 2 doktoru gözaltına aldı. Kadın Doğum Uzmanı Murat B., Ankara'daki muayenesinde gözaltına alınarak Zonguldak'a getirildi. M.A.'yı yakalamak için çalışmalar sürerken, H.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 2 doktor ise, "irtikap" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarının yanı sıra "izinsiz kürtaj yapma" iddiasıyla sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Doktorların ifadelerinde kürtajı C.K.'nın rızasıyla yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Kürtaj işlemi sırasında genç kadının gebeliğin kaçıncı haftasında olduğuna ve işlemin yasal sınırlar içinde kalıp kalmadığına ilişkin tıbbi inceleme süreci ise devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Milyonlarca memurun fazla mesai ücreti belli oldu
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin Kabaiş'in flörtünün ilk ifadesi

Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin'in flörtünün ilk ifadesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
13 yaşındaki çocuğu öldüren saldırgan, arabasını yakıp intihar etti

Her detayı korkunç! Ekmek almaya gelen çocuğu öldürdü
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Türkiye, Dünya Kupası'na direkt katılabilir! Tüm gözler o maçta

Dünya Kupası'na direkt gidebiliriz! Tüm gözler o maçta
Taraftarlar çıldıracak! Barış'ı alamayan takım gözünü Icardi'ye dikti

Galatasaray taraftarını korkutan haber
Şahika Ercümen'den Gazze'ye destek: 107 metrelik tarihi dalış

Rekoru kırdı, mesajı dünyaya verdi: Gazze nefes alsın!
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba

Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.