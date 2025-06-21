Zonguldak'ta Yürüyüş Yapan Kadın Uçurumdan Düştü
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yürüyüş yapan D.S. isimli kadın, dengesini kaybederek 40 metre yükseklikten uçuruma düştü. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, kadın hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yürüyüş yapan bir kadın uçurumdan düşerek yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Alaplı'ya bağlı ölüce köyü mevkiinde yürüyüşe çıkan D.S. isimli kadın, dengesini kaybederek yaklaşık 40 metre yükseklikten uçuruma düştü. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince düştüğü yerden kurtarılan kadın, Alaplı Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa