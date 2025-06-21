Zonguldak'ta Yürüyüş Yapan Kadın Uçurumdan Düştü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yürüyüş yapan bir kadın uçurumdan düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Alaplı'ya bağlı ölüce köyü mevkiinde yürüyüşe çıkan D.S. isimli kadın, dengesini kaybederek yaklaşık 40 metre yükseklikten uçuruma düştü. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince düştüğü yerden kurtarılan kadın, Alaplı Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK