Zonguldak'ta Yürüyüş Yapan Kadın Uçurumdan Düştü

Zonguldak'ta Yürüyüş Yapan Kadın Uçurumdan Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yürüyüş yapan D.S. isimli kadın, dengesini kaybederek 40 metre yükseklikten uçuruma düştü. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, kadın hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yürüyüş yapan bir kadın uçurumdan düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Alaplı'ya bağlı ölüce köyü mevkiinde yürüyüşe çıkan D.S. isimli kadın, dengesini kaybederek yaklaşık 40 metre yükseklikten uçuruma düştü. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince düştüğü yerden kurtarılan kadın, Alaplı Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü

Özgür Özel sözünü tuttu! Can dostunun kızını yalnız bırakmadı
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından öldürüldü

Parti genel başkanı, ağabeyi tarafından öldürüldü
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
Tesadüfen bulunan ağaç Bartın'da heyecan yarattı: Yaşı 500'den fazla

Bir ilimizi heyecan sardı! Türkiye'nin en yaşlısı olabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.