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Zonguldak'ta Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Yaya Motosikletin Çarpması Sonucu Yaralandı

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Zonguldak'ta çevre yolunda meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Zonguldak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaya motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, çevre yolunda meydana geldi. 67 AED plakalı motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan Ersin K.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Ersin K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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