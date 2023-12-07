Zonguldak'ta yaşanan sel afeti iş yerinde milyon liralık zarara yol açtı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşanan sel afeti bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sel suları iş yerinde bulunan elektronik ürünleri kullanılamaz hale getirdi. Esnaf yaklaşık 4 milyon liralık zarar olduğunu belirtti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da yaşanan sel afeti bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saniyeler içerisinde iş yerine dolan sel suları milyon liralık elektronik ürünleri kullanılamaz hale getirdi.

19 Kasım günü kuvvetli fırtına ve yağışla birlikte Kdz. Ereğli ilçesinde yaşanan sel afetinin yaraları sarılıyor. İlçede Pallada isimli kuru yük gemisi karaya oturmuş, Kafkametler adlı yük gemisi ise batmıştı. Geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları halen sürerken, sel felaketinden en çok ilçe merkezinde derelerin taşması sebebiyle esnaflar etkilenmişti. İlçe merkezinde sel sularının bir iş yerine girme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Cep telefonu ve aksesuar satan iş yerinde sel sularının etkisiyle devrilen raflardaki milyon liralık ürünler kullanılamaz hale geldi.

"4 milyona yakın zararım var, ürünleri ucuza satıyoruz"

Sel afetinde yaklaşık 4 milyon liralık zararın meydana geldiğini belirten esnaf Fatih Yavuz, su geçirmez ancak su görmüş cihazları uyguna sattıklarını söyleyerek şöyle dedi:

"O gün sabah saat 9 gibi fırtına başladı. Evlerimizden bile su girmeye başlamıştı. Çarşı içinde su yükselmeye başlamış, 1.5 metreyi bulmuş. Kepenk su basıncına dayanamıyor, iş yerini su basıyor. Dükkandaki her şeyi yıkıyor geçiyor. 4 milyona yakın maddi hasarım oldu. Telefonlarımız, elektronik cihazlarımız, tamir cihazlarımız zarar gördü. Devletten yardım aldık. Cam, kepenk gibi hasarları karşıladı. İçişleri Bakanımıza konuyu ilettik. Zararımız gerçekten çok büyük. Su geçirmez ürünlerimiz var. Onları piyasadan uyguna satmak zorundayız. Kimisi uygun diyor, kimisi de su gördüğü için almıyor. Almayanlar da var." - ZONGULDAK