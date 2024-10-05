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Domuz sandığı komşusunu tüfekle öldürdü

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Zonguldak'ta Serment B. isimli adam, evinin bahçesine domuz girdiğini zannederek tüfekle ateş etti. 80 yaşındaki komşusunu vurduğu ortaya çıkan adam, gözaltına alındı. Senem Ç. ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta bir kişi, domuz zannettiğini kadını vurarak öldürdü. Yaşlı kadını öldüren 50 yaşındaki Serment B., Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Yaşlı kadının otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.
Edinilen bilgiye göre, olay, Çaydamar Mahallesi Mehmet Zaman Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evinin bahçesinde ses duyan Serment B. eline tüfeğine alarak bahçeye indi. Serment B., bahçesinden gürültüyü fark edince sese doğru yöneldi. Bahçesinde domuz olduğunu sanıp tüfekle ateş açtı. Serment B., sese doğru gittiğinde Senem Ç.'nin kanlar içinde olduğunu gördü.

Domuz sandığı komşusunu tüfekle öldürdü

ÇÖP EVİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Senem Ç.'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Senem Ç. kurtarılamadı. Olayın ardından Serment B. gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Karakolda işlemlerinin ardından Serment B. öğle saatlerinde Zonguldak Adliyesine getirildi. Serment B.'nin adliyedeki sorgusu sürüyor. Senem Ç.'nin daha önce de evinde biriktirdiği çöpler nedeniyle kamuoyunda gündeme geldiği, çöplerinin de ekiplerce temizlendiği öğrenildi.

Domuz sandığı komşusunu tüfekle öldürdü

Domuz sandığı komşusunu tüfekle öldürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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