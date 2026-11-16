Zonguldak'ta Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı

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Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba katıldı. Toplantıda, il genelindeki asayiş ve güvenlik durumu ele alınırken, kamu düzeninin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Kent genelinde huzur ve güvenliğin sürdürülmesi amacıyla alınması gereken tedbirler konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı