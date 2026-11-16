Zonguldak'ta Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı

Zonguldak'ta Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda il genelindeki asayiş ve güvenlik durumu ele alındı, kent genelinde huzur ve güvenliğin sürdürülmesi için alınacak tedbirler görüşüldü.
Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.
Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba katıldı. Toplantıda, il genelindeki asayiş ve güvenlik durumu ele alınırken, kamu düzeninin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Kent genelinde huzur ve güvenliğin sürdürülmesi amacıyla alınması gereken tedbirler konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı