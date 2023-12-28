Zonguldak'ta Uzman Çavuş, Dini Nikahlı Eşini Silahla Öldürdü

Zonguldak'ta bir uzman çavuş, ormanlık alanda dini nikahlı eşini silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Muharremşah köyünde meydana geldi. Nevşehir'de görevli Jandarma Uzman Çavuş Muhammet D. (32), dini nikahlı eşi Yeliz Yolcuoğlu (40) ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Yaşadıkları evin 150 metre uzağındaki ormanlık alanda yaşanan tartışmada Muhammet D., belinden çıkardığı tabancasıyla eşine kurşun yağdırdı. Olay yerinde hayatını kaybeden bir çocuk annesi Yeliz Yolcuoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Muhammet D. ise olaydan sonra yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK