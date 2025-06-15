Zonguldak'ta Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

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Alaplı ilçesinde şüpheli hareketleri nedeniyle durdurulan iki kişiden birinde 15 gram uyuşturucu ve bir kurusıkı tabanca bulundu. M.A. tutuklandı, Y.E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan iki şahıs üzerinde 15 gram uyuşturucu ile 1 adet kurusıkı bozma tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Alaplı'da emniyet asayiş ekiplerinin yaptığı devriye faaliyetleri sırasında M.A. ile Y.E.Y. isimli şahıslar, şüpheli hareketleri sebebiyle durduruldu. Yapılan kontrollerde şahsın üzerlerinde yapılan aramada, 15 gram uyuşturucu, M.A.'nın üzerinden 1 adet kurusıkı bozma tabancaya el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan M.A. tutuklanırken, Y.E.Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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