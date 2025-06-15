Zonguldak'ta Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan iki şahıs üzerinde 15 gram uyuşturucu ile 1 adet kurusıkı bozma tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Alaplı'da emniyet asayiş ekiplerinin yaptığı devriye faaliyetleri sırasında M.A. ile Y.E.Y. isimli şahıslar, şüpheli hareketleri sebebiyle durduruldu. Yapılan kontrollerde şahsın üzerlerinde yapılan aramada, 15 gram uyuşturucu, M.A.'nın üzerinden 1 adet kurusıkı bozma tabancaya el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan M.A. tutuklanırken, Y.E.Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ZONGULDAK