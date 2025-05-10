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Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonla 7 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, "Narkotik Suçlarla Mücadele" kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Gökçebey Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon, İl Merkezi ile Gökçebey ve Kilimli ilçelerinde toplam 10 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramalarda; 31 adet sentetik ecza hap, 10 gram kuru bonzai, 5 ml sıvılaştırılmış bonzai, 30 ml bonzai üretiminde kullanılan kimyasal madde, 4 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 68 adet tabanca fişeği ve 1 adet kama ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonucunda toplam 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü, ele geçirilen maddelere ise el konulduğu bildirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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