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Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 1 Tutuklama

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 1 Tutuklama
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Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Bir kişi uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklanırken, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonunda A.F.Y., A.Y. ve A.D. isimli 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Operasyonda yapılan aramalarda; 97 gram metamfetamin, 98 gram sentetik kannabinoid, 54 adet sentetik ecza hap, 1 gram afyon sakızı ile birlikte 12 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerden A.Y. ve A.D. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. A.F.Y. ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.F.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için uyuşturucu veya uyarıcı madde satan ve kullanan şahıslara yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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