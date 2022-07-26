Zonguldak'ta uyuşturucu operasyon - Haberler

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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyon

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyon

Zonguldak'ın Çaydamar Mahallesinde 52 gram uyuşturucu madde ile uyarıcı hap ele geçirildi.

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Zonguldak'ın Çaydamar Mahallesinde 52 gram uyuşturucu madde ile uyarıcı hap ele geçirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'nde Zonguldak'ın Çaydamar Mahallesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda R.M.B isimli şüpheli yakalandı. Yapılan arama sonucunda 52 gram farklı nitelikte ve özellikte uyuşturucu madde ile uyarıcı hap ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan işlem yapılan R.M.B isimli şüpheli tutuklama talebi ile adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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