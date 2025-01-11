Zonguldak'ta Trafik Kazası: İki Yaralı

Zonguldak Alaplı ilçesi yalı kavşağında öğle saatlerinde iki aracın karıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Akçakoca'dan Ereğli ilçesi istikametine devam eden 06 BHS 771 plakalı Yiğitcan M. idaresindeki otomobil direksiyon kaybetmesi sonucu Alaplı ilçesinden çıkış yapmak üzere trafik ışıklarında bekleyen 26 AGR 145 plakalı Temel Ç. idaresindeki araca çarptı. Kazada 06 BHS 771 plakalı araçta bulunan Nurhan K. ve Yiğitcan M. hafif şekilde yaralandı.

Yaralıların hastaneye tedavi altına alınması ve araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. - ZONGULDAK