Otobüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Otobüsle çarpışan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde yapıldı ancak kurtarılamadı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Devrek Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Bartın'dan Ankara istikametine seyir halinde olan N.Y. idaresindeki otobüs, aynı güzergahta ilerleyen E.S. (36) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

