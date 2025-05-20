Zonguldak'ta Tarladan Dönmeyen Yaşlı Adamın Cesedi Bulundu

Zonguldak'ta Tarladan Dönmeyen Yaşlı Adamın Cesedi Bulundu
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, tarlasına giden 65 yaşındaki İsmail Demir'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Ailesinin endişesi üzerine yapılan aramalarda cesedi bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tarladan dönmeyen 65 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Terzi köyü Aslan Çeşme mevkisinde sabah saatlerinde tarlasına giden 65 yaşındaki İsmail Demir, akşam saatlerine kadar geri dönmeyince ailesi durumdan şüphelendi. Yaklaşık 4 saat süren arama çalışmasının ardından, Demir'in cansız bedeni oğlu tarafından tarlanın alt kısmındaki çalılıklar arasında bulundu.

İlk belirlemelere göre, İsmail Demir'in yükseklikten düşerek çalılık alanda hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma, İsmail Demir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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