Zonguldak'ta Tarihi Eserler ve Uyuşturucu Operasyonu

Zonguldak'ta Tarihi Eserler ve Uyuşturucu Operasyonu
Güncelleme:
Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve tarihi eser niteliğindeki sikke ele geçirildi. İki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta yapılar operasyonda çok sayıda tarihi eser niteliğindeki sikke ve uyuşturucu ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında, Alaplı ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 308 gram kubar esrar, 35 gram kenevir tohumu, 27 Gram bonzai, 14 kök kenevir bitkisi, 6 adet sentetik ecza hap, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 18 adet 9 mm tabanca fişeği, 15 adet 9 mm kurusıkı tabanca fişeği, 16 adet sikke, 1 adet av tüfeği, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

