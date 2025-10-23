Zonguldak'ta Tarihi Eserler ve Uyuşturucu Operasyonu
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında, Alaplı ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 308 gram kubar esrar, 35 gram kenevir tohumu, 27 Gram bonzai, 14 kök kenevir bitkisi, 6 adet sentetik ecza hap, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 18 adet 9 mm tabanca fişeği, 15 adet 9 mm kurusıkı tabanca fişeği, 16 adet sikke, 1 adet av tüfeği, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK