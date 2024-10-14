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Zonguldak'ta Suçla Mücadele Operasyonları: 19 Kişi Yakalandı, Uyuşturucu Ele Geçirildi

Zonguldak'ta Suçla Mücadele Operasyonları: 19 Kişi Yakalandı, Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma, 7-13 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde 19 suçluyu yakaladı, uyuşturucu ve silah ele geçirdi. Ayrıca maden ocaklarına yönelik denetimlerde kömür ve ray tespit edildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, 7-13 Ekim 2024 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirdikleri faaliyetleri açıkladı. Bu bir haftalık süreçte geniş çaplı güvenlik ve asayiş denetimleri yapıldı, suçlular yakalandı ve çeşitli operasyonlar düzenlendi. Hapis cezası olan toplam 19 kişi yakalandı. Bunlar arasında 5 yıla kadar cezası olan 14 kişi, 5-10 yıl cezası olan 4 kişi ve 10 yıl üzeri cezası olan 1 kişi yer aldı. Ayrıca, ifade için aranan 62 kişi de tespit edildi. Denetimler sırasında 2 tabanca, 2 yivli-yivsiz tüfek ve çeşitli tabanca fişekleri ele geçirildi.

Maden ocaklarına yönelik denetimlerde, 2 ihbar üzerine yapılan incelemeler sonucunda 1 ton kömür ve 20 metre ray ele geçirildi, 2 ocakta denetimler gerçekleştirildi.

Trafikte güvenliği artırmak amacıyla yapılan 745 uygulama ile 15 bin 315 araç ve 11 bin 167 kişi denetlendi.

288 okulda yapılan denetimlerde, 60 metruk bina kontrol edildi. Ayrıca, 204 umuma açık yer denetlenirken 383 okul servisi de inceleme altına alındı.

Uyuşturucuya yönelik 23 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 6 kişi tutuklanırken, 150 gram metamfetamin, 8 gram kubar esrar, 457 gram esrar, 58 gram bonzai, 4 gram kokain, 793 gram sentetik kannabinoid, 107 sentetik, 10adet ectasy, bin 297 gram amfetamin ele geçirildi. Ayrıca, 7 adet uyuşturucu aparatı ve 1 hassas terazi de ele geçirilen eşyalar arasında yer aldı.

Zonguldak Valiliği, suç ve suçlularla mücadelede yoğun bir şekilde yürütülen çalışmaların devam edeceğini belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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