Zonguldak'ta Silahlı Kavga: 4 Gözaltı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavganın ardından polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına alırken, araçta 1 boş 6 dolu fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde meydana gelen kavganın ardından polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Y.D., S.D., Y.D. ve S.D. isimli dört kişi gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan aramalarda, şüphelilerin bulunduğu araçta 1 boş ve 6 dolu fişek ele geçirildi. Yaralı iki kişinin kaburgasında ve parmaklarında kırık olduğu öğrenildi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan taraflar, Zonguldak'tan araçlarla Ereğli'ye gelerek karşı tarafı darp etti. Kavgada korkuya kapılan şahıslardan birinin pompalı tüfekle ateş açtığı ileri sürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü, gözaltındaki şahısların ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ZONGULDAK