Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 ölü

Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 ölü
Zonguldak'ın Dereköseler köyünde iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 25 yaşındaki Ümit Kanoğlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Zonguldak'ın iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Dereköseler köyünde saat 17.30 sıralarında, Ümit Kanoğlu (25) ile arkadaşı İsmail Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Ç., silahla Ümit Kanoğlu'na ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan genci görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kanoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kanoğlu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, acı haberi alarak hastane önüne gelen taraflar arasında arbede yaşandı.

Polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle taraflar sakinleştirilerek karakola götürüldü. İsmail Ç. ise güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İngiltere, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi

Avrupa'nın devi pes etti! İran'ı vurmak için o ülkeden kalkacaklar
'İran'la konuşmak istiyoruz' diyen Trump'tan kafa karıştıran sözler

"İran'la konuşmak istiyoruz" diyen Trump'tan kafa karıştıran sözler
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek

Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı

Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş

Kalp hastaları dikkat! Bilim insanlarından çığır açan buluş
Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Görüntüler İstanbul'un hemen yanı başından
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek

Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı! İşte yeni motorin fiyatları

Tarihin en büyük zammı! İşte yeni fiyatlar
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık

Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık