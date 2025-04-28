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Zonguldak'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 11 Gözaltı

Zonguldak'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 11 Gözaltı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. 7 şüpheli adliyeye sevk edildi, 4 kişi serbest bırakıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20'den fazla tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.K., B.Y., S.Y., H.Ö., R.Y., T.E. ve E.T. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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