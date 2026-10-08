Haberler

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocakları rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocakları rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca ruhsatsız maden ocaklarına yönelik denetimlerde rüşvet alındığı iddialarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerden 8'i adli kontrol şartıyla, 4'ü ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocaklarına yönelik denetimlerde rüşvet alındığı iddialarıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla, 4'ü ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet alma ve rüşvet verme soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından aralarında 2 orman muhafaza memurunun da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada orman personelinin kömür ocaklarındaki denetimlerde usulsüz işlem yaptığı ve rüşvet aldığı, bazı ruhsatsız maden ocaklarında ise mühürleme işlemlerinin fiilen uygulanmadığı halde tutanaklara yapılmış gibi işlendiği iddiaları yer aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 16 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 1'i rödovanslı saha kömür ocağı işletmecisi, 3'ü ruhsatsız ocak işletmecisi serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden aralarında 1 orman muhafaza memuru, 1 TTK işçisi, 1 ev hanımı ve ruhsatsız ocak işletmecileri ile sahiplerinin bulunduğu 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen ruhsatsız ocak sahipleri M.O. (37), M.M. (49), K.B. (62) ile ruhsatsız ocak işletmecisi E.A. (41) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Kuyumcu soygununda inanılmaz son! Polis gidince gerçek ortaya çıktı

Kuyumcunun duvarını deldiler! Soygundan sonra beklenmedik ölüm
Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin'in savunması

Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin'in savunması
İstanbul Adliyesi'nde ilginç olay! 'Yargıda tanıdıklarım var' deyip para istedi

"Tanıdıklarım var" deyip para istedi! Üzerinden çıkan kartvizit bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaeli'de araba parası yüzünden baba ile oğlunu öldüren 76 yaşındaki sanığa 27,5 yıl hapis! Kanser nedeniyle tutuklanmadı

Baba ile oğlunu öldüren sanık 27,5 yıl aldı ama tutuklanmadı
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak

Belediye Başkanı açıkladı! Çöken binayla ilgili isyan ettiren gerçek
Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün

Özgür Özel'den gözdağı: Bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
Sokak ortasında eski eşini öldürdü! Ardından kendi canına kıydı

Önce eski eşini öldürdü, sonra ortadan kayboldu! Sonu korkunç bitti
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım

Fon krizinde Bakan Göktaş sessizliğini bozdu! İstifa resti çekti
Havalimanında şoke eden manzara! Pantolonundan 10 kuş çıktı

Pantolonundaki şişliği fark edip çevirdiler, içinden çıkanlar olay
İstanbul'da 7 katlı binanın çökme anı kamerada

Çökme anı kamerada! İlk katlar saniyeler içinde gözden kayboldu