Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocakları rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocaklarına yönelik denetimlerde rüşvet alındığı iddialarıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla, 4'ü ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet alma ve rüşvet verme soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından aralarında 2 orman muhafaza memurunun da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada orman personelinin kömür ocaklarındaki denetimlerde usulsüz işlem yaptığı ve rüşvet aldığı, bazı ruhsatsız maden ocaklarında ise mühürleme işlemlerinin fiilen uygulanmadığı halde tutanaklara yapılmış gibi işlendiği iddiaları yer aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 16 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 1'i rödovanslı saha kömür ocağı işletmecisi, 3'ü ruhsatsız ocak işletmecisi serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden aralarında 1 orman muhafaza memuru, 1 TTK işçisi, 1 ev hanımı ve ruhsatsız ocak işletmecileri ile sahiplerinin bulunduğu 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen ruhsatsız ocak sahipleri M.O. (37), M.M. (49), K.B. (62) ile ruhsatsız ocak işletmecisi E.A. (41) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı