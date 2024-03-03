Zonguldak'ta pikap aracı otomobille çarpışarak 30 metre savruldu

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir pikap aracın, otomobille çarpışarak 30 metre savrulduğu kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kozlu ilçe girişinde dün gece yaşanan kazada Mustafa K. yönetimindeki 34 MKG 81 plakalı Mercedes marka otomobil, ışıklı kavşaktan çıktığı esnada Kozlu-Ereğli istikametine giden Pusat Ö. yönetimindeki 67 ADZ 303 plakalı Ford marka pikap araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle pikap, 30 metre savrulup demir korkuluklara çarparak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa K., pikap sürücüsü Pusat Ö. ve araç içerisinde bulunan Fatih Mustafa A. yaralandı.

İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan aracın demir korkulukları kırarak devrildiği güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kazayı gören vatandaşların da yardım amacıyla hızla olay yerine gittikleri görüldü. Çarpışma sebebiyle etrafı toz bulutunun sardığı da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - ZONGULDAK