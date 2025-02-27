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Zonguldak'ta Patpat Aracı Dereye Uçtu: Sürücü Yaralandı

Zonguldak'ta Patpat Aracı Dereye Uçtu: Sürücü Yaralandı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan patpat tarım aracı 30 metreden dereye uçtu. Sürücü Hüseyin K. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan patpat tabir edilen tarım aracı 30 metreden dereye uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Olay, Zonguldak Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, patpat diye tabir edilen tarım aracıyla Gümeli merkezden Alaplı yönüne doğru hareket eden 60 yaşındaki Hüssyin K. bir anda kullandığı tarım aracının kontrolünü kaybetti. Araç, Derekol bölgesinde 30 metre uçurumdan dereye yuvarlandı. Kazada yaralanan Hüseyin K., olay yerine sevk edilen ambulansla Kdz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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