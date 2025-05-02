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Zonguldak'ta Otomobil Takla Attı, Sürücü Kaza Sonrası Yaralanmadı

Zonguldak'ta Otomobil Takla Attı, Sürücü Kaza Sonrası Yaralanmadı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde seyir halindeki bir otomobil kontrolünü kaybederek takla attı. Sürücü M.T. kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir otomobil takla attı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Alaplı istikametinden Karadeniz Ereğli'ye seyir halinde olan M.T. idaresindeki otomobil, dün gece Alaplı Yeni Köprü üzerinde kontrolden çıkarak takla attı. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü M.T., aracın kontrolden çıkması sonucu köprü üzerinde takla attı. Kaza sonrası kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, olaydan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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