Zonguldak'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Gülüç Tersaneler mevkiinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Z.D.'nin yönetimindeki 67 ADP 402 plakalı motosiklet; 67 TE 666 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 acil ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Z.D.'ye ilk müdahaleyi yaparak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan motor sürücüsü Z.D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK