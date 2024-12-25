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Esnafın şüphelendiği otomobilin içinden ceset çıktı

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Zonguldak'ta bir esnaf durumundan şüphelendiği otomobilin içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Sanayi Sitesi Bölgesinde şüpheli ölüm olayı yaşandı. Bir esnaf durumundan şüphelendiği otomobile bakınca gördükleri karşısında şoke oldu.

Esnafın şüphelendiği otomobilin içinden ceset çıktı

OTOMOBİLDEN CESET ÇIKTI

Otomobilin içerisinde birinin hareketsiz şekilde yattığını gören esnaf durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde araçtaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Esnafın şüphelendiği otomobilin içinden ceset çıktı

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK

Polis ekipleri yaptığı incelemelerde ölen kişinin Mehmet Güreşçi (45) olduğunu tespit etti. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Güreşçi'nin cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Güreşçi'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.

Esnafın şüphelendiği otomobilin içinden ceset çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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