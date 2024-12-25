Esnafın şüphelendiği otomobilin içinden ceset çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Sanayi Sitesi Bölgesinde şüpheli ölüm olayı yaşandı. Bir esnaf durumundan şüphelendiği otomobile bakınca gördükleri karşısında şoke oldu.

OTOMOBİLDEN CESET ÇIKTI

Otomobilin içerisinde birinin hareketsiz şekilde yattığını gören esnaf durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde araçtaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK

Polis ekipleri yaptığı incelemelerde ölen kişinin Mehmet Güreşçi (45) olduğunu tespit etti. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Güreşçi'nin cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Güreşçi'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.