Zonguldak'ta Otomobil Dereye Uçtu: 1 Yaralı

Zonguldak'ta Otomobil Dereye Uçtu: 1 Yaralı
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Zonguldak-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil iki köprü arasından dereye uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı ve yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak- Ankara kara yolunun Çayköy ile Eceler Köyü mevkiinde meydana gelen kazada bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki köprü arasından dereye uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çayköy ile Eceler Köyü arasındaki mevkinide meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 67 YE 099 plakalı otomobil yolda seyir halinde gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte iki köprü arasından dereye uçtu. Kazada 1 kişi yaralanırken olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü daha sonra ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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