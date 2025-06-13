Zonguldak'ta Otobüste Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Zonguldak'ta Otobüste Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir otobüs yolcu bagajında bulunan valizde 105 adet uyuşturucu hap, narkotik köpeği sayesinde ele geçirildi. Valizin sahibi G.H. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, bir otobüste yolcu bagajında gizlenmiş valiz içerisindeki uyuşturucu haplar, keskin koku alma yeteneğine sahip narkotik köpeği sayesinde ortaya çıkarıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında, bir seyahat firmasının otobüsünde yapılan aramalarda narkotik köpeği kullanıldı. Bagaj bölümündeki bir valizde narkotik köpeğinin koku alma yeteneği sayesinde 105 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Valizin yabancı uyruklu olduğu öğrenilen G.H. adındaki şahsa ait olduğu tespit edildi ve şüpheli şahıs olay yerinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Uyuşturucu maddelere el konulurken, G.H. ise adliyeye sevk edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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