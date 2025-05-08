Zonguldak'ta Narkotik Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonu sonucunda 1.540 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi ve 4 şüpheli tutuklandı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde narkotik operasyonunda bin 540 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca Devrek ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonda toplam bin 540 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, olayla bağlantılı 4 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa