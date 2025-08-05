Zonguldak'ta Narkotik Operasyonu: 15 Gözaltı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kdz. Ereğli ve Kilimli ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde, silah mühimmatı ve para ele geçirildi.

Operasyonda O.Ü, C.İ, T.E, F.B, O.Ç, A.Ç, G.Ç, Ü.D, S.D, F.Ç, A.K, S.K, Z.Y, N.Ç. ve A.Y. isimli 15 şüpheli yakalandı. Aramalarda 152 adet sentetik ecza hap, 63 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 21 adet tabanca mermisi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 11.000 TL nakit para ele geçirildi.

Şüphelilerden F.B, Z.Y, N.Ç. ve A.Y. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. S.K., O.Ü, C.İ, T.E, O.Ç, A.Ç, G.Ç, Ü.D, S.D, F.Ç. ve A.K. isimli şüpheliler ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen A.Ç, G.Ç, O.Ç, S.D, A.K, F.Ç. ve S.K. isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.Ü, C.İ, T.E. ve Ü.D. isimli şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK