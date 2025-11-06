Zonguldak'ta Narkotik Operasyonları: 3 Gözaltı ve Çok Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaycuma ve Devrek ilçelerinde düzenlenen 3 ayrı narkotik operasyonunda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Narkotik Suçlarla Mücadele" kapsamında çalışma yürüttü. Bu çerçevede, Çaycuma ve Devrek ilçeleri mülki sınırları içerisinde, adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden 3 ayrı operasyon icra edildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda; 922 gram kubar esrar, 208 gram toz esrar, 82 gram kenevir tohumu, 8 gram bonzai ve 1 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 2 adet kuru sıkı tabanca bulundu. Operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK