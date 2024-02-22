Zonguldak'ta motokurye trafik kazasında yaralandı

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında motokurye yaralandı.

Kaza Bülent Ecevit Üniversitesi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre İ.Ö. (54) idaresindeki 67 M 0604 midibüs ile B.K. (24) idaresindeki 06 DKY 978 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada B.K. isimli motokurye yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öte yandan Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK