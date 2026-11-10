Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak'ta mahkeme, Celal Can Er'in ölümünde sanığa 15 yıl hapis cezası verdi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta mahkeme, Celal Can Er'in ölümünde sanığa 15 yıl hapis cezası verdi. Haber Videosunu İzle
Zonguldak'ta mahkeme, Celal Can Er'in ölümünde sanığa 15 yıl hapis cezası verdi.
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 19 yaşındaki Celal Can Er'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 20 yaşındaki tutuklu sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma sonrası sanık yakınları ile Er'in yakınları arasında arbede çıktı, polis tarafları ayırdı.

Zonguldak'ta 19 yaşındaki Celal Can Er'in bıçaklanarak öldürülmesi olayında tutuklu bulunan 20 yaşındaki sanık hakkında 15 yıl hapis cezası verildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 20 yaşındaki tutuklu sanık Y.E.C. ile taraf avukatları katıldı. Olayda bıçaklanarak öldürülen Celal Can Er'in ailesi de duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme heyeti karar duruşmasında tanıkları da dinledi. Tanıklardan P.A.H. sanığın küfürlü konuşmasını duyduğunu anlatarak "Kavganın büyüyeceğini anlayınca arkamı dönüp giderken Celal'den bağırma sesi duydum. Baktığım da bıçaklanmış haldeydi. Yunus Emre de arkadaşımız asker eğlencesine gitmiştim. Aralarında bir kız davası varmış. O ana kadar da husumetleri yoktu. Beni kimse çağırmadı, kendim gittim" diye konuştu.

Diğer tanık H.H.A. ise "Aralarında bi istek atma mevzusu varmış. Y.E.C, K.Ç. ve ben parka gittik. Önce sakinleştirmeye çalıştım. Celal, Y.E.C. inmeden önce yumruk salladı. Arabada yer yoktu. Yukarı çıktılar, ben çıkmadım. O arada olayın büyüyeceğini anlayınca polisi aramaya çalıştım. Sonra yukarı çıktığımda olay gerçekleşmişti" dedi.

Yaşadıklarından pişmanlık duyduğunu anlatan Y.E.C. "Yaptığımdan çok pişmanım. Geceleri uyuyamıyorum. Keşke böyle bir şey olmasaydı" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Savcısı ise açıkladığı mütalaasında sanığın "Kasten Öldürme" suçundan tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık avukatı ise tanık ifadelerinde çelişkiler olduğuna dikkat çekerek "Olay yerinde müvekkil tek. Diğerleri 8-10 kişi. Oradan kaçmasının imkanı yok. Müvekkil gelmeden önce görüntülerde mevcut bazıları boks hareketi yapıyor. Yani öncesinde saldırıya hazırlanıyorlar. Tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" talebinde bulundu.

Son sözü sorulan sanık ölüm korkusu yaşadığını söylerken mahkeme heyeti sanık Y.E.C. hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına karar verdi. Duruşma sonrası sanığın cezaevi aracına bindirildiği sırada Celal Can Er'in yakınları ile sanık yakınları arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle taraflar uzaklaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi

İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor 11

Ve bomba patladı! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor

Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda13

Çifte indirim geliyor! Rakam bile belli
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar44

Atatürk'ü anma törenine yakışmayan görüntü! Yuhaladılar

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnşaat işçilerinden duygulandıran hareket! 9'u 5 geçe iskelede Ata'ya saygı için durdular

İskelede duygulandıran an! Kayıtsız kalmadılar
Kongo'da cepheden kaçan 66 askere idam cezası

66 askere idam cezası! Suçlama hayli vahim
Tarih anlatayım derken tartışmanın fitilini ateşledi33

Bu bir tarih videosu mu? Görüntüleri izleyenler ikiye bölündü
Volkan Konak'ın eşinden yürek burkan sözler: Elini bırakmışlığım yok

Volkan Konak'ın eşinden yürek sızlatan paylaşım: Elini...
Altın yatırımcısının gözü ABD'de! Fiyatlarda yön değişti

Altın yatırımcısının gözü kulağı bu haberde
Tom Barrack'tan 10 Kasım mesajı: Türkiye ile birlikte saygı duruşundayım

Tom Barrack'tan dikkat çeken 10 Kasım mesajı
Elektrikte destek sınırı 3 bin kilovatsaate indi! Eski EPDK yöneticisi hesapladı: Faturalar yüzde 96'ya kadar artacak

Sınır düştü! Bu evlerin elektrik faturası yüzde 96 artabilir