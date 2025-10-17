Haberler

Zonguldak'ta Kürtaj Soruşturması: Doktorlar Serbest

Zonguldak'ta 27 yaşındaki C.K.'ya yapılan kürtajla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan iki doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili tıbbi incelemeler ve şüpheli arayışları devam ediyor.

Zonguldak'ta 27 yaşındaki C.K.'ya yapılan kürtajla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadın doğum doktorları Murat B. ve Ferhat T., Zonguldak Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doktorlar, ifadelerinde işlemi kadının rızasıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, genç kadının gebeliğin hangi haftasında olduğu ve işlemin yasal sınırlar içinde yapılıp yapılmadığına ilişkin tıbbi inceleme devam ediyor. Ayrıca, soruşturma kapsamında gözaltına alınan tıbbi sekreter H.K. ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili şüpheli M.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
